(AGENPARL) - Roma, 7 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 07 ottobre 2024 Roma, Presidente Fontana: solidarietà a Don Coluccia e ad agenti

Roma, 7 ott – “Esprimo solidarietà a Don Antonio Coluccia, a seguito della nuova aggressione subita, e agli agenti della scorta intervenuti per tutelare la sicurezza. Quanto successo nel corso della passeggiata della legalità al Quarticciolo è da condannare con fermezza. Don Coluccia non è solo nel suo coraggioso e appassionato impegno per dare nuova speranza ai giovani e alle comunità nelle periferie”.

Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

– – –

Luca Finocchiaro

Portavoce del Presidente della Camera dei deputati

On. Lorenzo Fontana