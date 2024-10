(AGENPARL) - Roma, 7 Ottobre 2024

PSB, DELL’OLIO (M5S): ISTAT STRONCA GIORGETTI SU PIL ED EDILIZIA

Roma, 7 ottobre. “Chissà, magari il ministro Giorgetti potrebbe avere qualche mal di pancia ascoltando l’audizione nelle Commissioni bilancio di Giovanni Savio, direttore centrale per la contabilità nazionale dell’Istat. Commentando il Piano strutturale di bilancio, come è facilmente verificabile dal resoconto, l’Istat dice che senza crescita consistente del Pil è difficile che la tendenza alla diminuzione del debito possa svilupparsi nel corso dei prossimi anni. E infatti, aggiungiamo noi, il debito pubblico con la Meloni aumenta nei prossimi anni. L’Istat poi sottolinea senza mezzi termini che siamo tornati a una condizione stazionaria dell’economia, con tassi di crescita contenuti che stentano a rappresentare un Paese che si sviluppa. Inoltre l’istituto dice che si sono spente alcune cause che hanno generato la precedente spinta propulsiva alla crescita, ovvero il Superbonus, e che quindi dobbiamo attendere che ci siano altre forze che possano incrementare la crescita stessa. Infine, sempre a detta dell’Istat, lo svuotamento del settore delle costruzioni, con lo stop al Superbonus, si è sentito molto a partire dal primo trimestre del 2024 e in modo ancora più forte nel secondo trimestre. Questa, secondo l’Istat, è una delle ragioni della revisione dei dati di contabilità nazionale che hanno ridotto il calcolo del Pil acquisito nel 2024. Giorgetti è servito”. Lo comunica in una nota Gianmauro Dell’Olio (M5S), vicepresidente della Commissione bilancio della Camera.

