MO, ALOISIO (M5S): CESSATE IL FUOCO PER NON ALIMENTARE ALTRA VIOLENZA

Roma, 7 ott – “Come ha dichiarato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l’attacco barbaro di Hamas contro i cittadini israeliani del 7 ottobre 2023 va condannato quale atto di estrema brutalità. Abbiamo il dovere di sostenere la liberazione degli ostaggi e di condannare ogni recrudescenza di antisemitismo, ma anche di promuovere un cessate il fuoco immediato, condannando l’escalation in Medio Oriente di sangue e terrore alimentato da Israele. Non si può confondere l’eliminazione del nemico con la distruzione della causa. Una causa che affonda le sue radici, anzitutto, nel mancato riconoscimento dello Stato palestinese. Solo con una soluzione negoziata tra Israele e Palestina, che preveda due Stati sovrani e indipendenti, sarà possibile garantire pace e sicurezza per entrambe le popolazioni. La situazione è drammatica, e la sofferenza dei civili a Gaza ed in Libano deve essere una priorità per la comunità internazionale. Non possiamo più permettere che l’odio e il risentimento generino ulteriori violenze. La comunità internazionale deve intervenire per imporre un cessate il fuoco immediato! Soltanto così si possono salvare delle vite preziose”.

Lo dichiara la senatrice M5S Vincenza Aloisio.

