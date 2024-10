L’Aquila – seduta della seconda commissione consiliare

(AGENPARL) - Roma, 7 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 07 ottobre 2024 L’Aquila, 7 ottobre 2024

Riunione della seconda commissione consiliare

La seconda commissione del Consiglio comunale dell’Aquila, Gestione del territorio, si riunirà domani, martedì 8 ottobre, alle 15.45 in prima e alle 16 in seconda convocazione, nella sala delle commissioni della residenza municipale di Palazzo Margherita. Lo rende noto il presidente, Guglielmo Santella.

All’ordine del giorno, l’espressione del parere su quattro proposte di deliberazioni consiliari. Due riguardano altrettanti permessi di costruire per interventi di demolizione e ricostruzione di fabbricati nel centro storico del capoluogo e nella frazione di Pianola. Un’altra concerne invece la riclassificazione urbanistica di aree gravate da vincolo con una variante parziale al piano regolatore. La quarta, infine, è relativa la riqualificazione di una porzione di immobile a Palombaia di Sassa, con contestuale trasformazione in attività agrituristica.