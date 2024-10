[Comune Palermo] Amat. Dichiarazione di Domenico Bonanno (DC)

(AGENPARL) - Roma, 7 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 07 ottobre 2024 “Quello che sento di avere nei confronti dei palermitani è un patto di

fiducia e trasparenza che non ho alcuna intenzione di trasgredire. Per

questo ho deciso, ad agosto scorso, di presentare una richiesta di accesso

agli atti per avere più chiaro il quadro sulle scelte gestionali della

governance di Amat, il tutto nel pieno rispetto del ruolo del consigliere

comunale e di un vincolo di lealtà che mi lega a questa maggioranza e ai

cittadini. Alla mia legittima richiesta ha fatto seguito un riscontro

carente e privo di documenti importanti e una lettera, dal contenuto

gravissimo, che mi è stata notificata da un avvocato per conto di Amat e

del suo Presidente. Un gesto istituzionalmente gravissimo e senza

precedenti cui ancora dopo 20 giorni non ha fatto seguito alcunché. Ho

accettato, nel superiore interesse della città, di lasciare spazio ad atti

strategici come l’avanzo d’amministrazione” continua “ma non sono disposto

ad accettare che le legittime prerogative del consiglio comunale, ancora

una volta lese, vengano sacrificate sull’altare di un tatticismo politico

che non fa bene a nessuno. Sono e sarò sempre uno strenuo difensore della

libertà di pensiero di ogni consigliere e della libertà di azione del

consiglio comunale la cui autorevolezza ed il cui prestigio meritano una

coraggiosa difesa che, ad oggi, è venuta meno.”

Lo ha dichiarato Domenico Bonanno, capogruppo della Democrazia Cristiana al

Comune di Palermo.

Fabio Citrano

Ufficio Stampa

Comune di Palermo