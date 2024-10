(AGENPARL) - Roma, 7 Ottobre 2024

(AGENPARL) – lun 07 ottobre 2024 Battilocchio(FI): solidarietà a Don Coluccia, sempre al suo fianco

“Proprio stamattina stavo con Don Antonio, con me alla Camera per presentare un progetto di sport in periferia che si terrà il prossimo week-end in un quadrante complesso della Capitale. Antonio non si lascia certo spaventare da intimidazioni e atti vili come quello di ieri. Noi siamo al suo fianco, senza paura per ribadire che lo Stato non arretra e non si lascia intimidire. Abbiamo in questi anni organizzato insieme tante manifestazioni, presidi, progetti sul territori delle periferie italiane. Pronti a mille altre iniziative insieme, a testa alta e senza paura” ha dichiarato Alessandro Battilocchio (FI), Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sullo stato di sicurezza e degrado delle città e delle loro periferie.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma