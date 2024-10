(ARC) Europa: Zilli e Zannier a Bruxelles per settimana Regioni

(AGENPARL) - Roma, 7 Ottobre 2024

workshop in ambito Ue

Trieste, 7 ott – Marted? 8 e mercoled? 9 ottobre gli assessori

regionali Barbara Zilli (Finanze) e Stefano Zannier (Risorse

agroalimentari, forestali e ittiche) parteciperanno a una serie

di appuntamenti nell’ambito della Settimana europea delle Regioni

e delle citt?.

L’assessore Zannier nel pomeriggio di domani, alle ore 16,

prender? parte al workshop ‘Politica di coesione e talento:

alleati forti per costruire Regioni con un futuro sostenibile e

inclusivo’. Nel dettaglio, verr? dibattuto il tema del ruolo che

svolgono le politiche di coesione nell’affrontare le sfide

demografiche dei territori. Il seminario, infatti, mira a

sviluppare il confronto sulla necessit? di adottare misure per

mitigare le tendenze demografiche e proporre soluzioni alla

perdita di talenti in alcune aree.

Sempre Zannier, nel pomeriggio di mercoled? 9 ottobre, avr? un

incontro con l’Ambasciatore Stefano Verrecchia che ricopre la

carica di Rappresentante Permanente Aggiunto e Ambasciatore

presso il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) alla

Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea.

Da parte sua l’assessore Zilli, nella giornata di mercoled? 9

ottobre, alle 10.30 interverr? al laboratorio partecipativo che

tratter? del progetto pilota di cooperazione #movingITA-SLOwly

che, introdotto per la prima volta nel 2023 dalle operazioni di

importanza strategica Interreg Italia-Slovenia, si amplia per

favorire sinergie con il Programma Italia-Croazia.

Questa nuova collaborazione tra i due programmi Interreg, come ha

spiegato Zilli, mira a migliorare il turismo sostenibile con il

lancio del prodotto #CROssingITA-SLOwly. Gli interventi dei

relatori si concentreranno sulle opportunit? di turismo

sostenibile nell’area Italia-Slovenia-Croazia. Questo laboratorio

partecipativo ? allineato al Tema 3 dell’edizione

dell’EURegionsWeek di quest’anno: crescita intelligente e

sostenibile per le regioni.

