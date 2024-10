[acspro] [CRUmbria-News] La Prima commissione approva la variazione di bilancio per il concorso della Regione alla finanza pubblica

(AGENPARL) - Roma, 7 Ottobre 2024

Via libera anche all'assestamento dell'Assemblea legislativa

(Acs) Perugia, 7 ottobre 2024 – La Prima commissione consiliare ha

approvato il disegno di legge della Giunta ‘Concorso alla finanza pubblica

per l’anno 2024 della Regione Umbria – Variazione al Bilancio di previsione

2024-2026”. La Commissione ha dato anche il via libera al “Bilancio di

previsione finanziario dell’Assemblea legislativa per gli anni 2024-2025-2026

– Assestamento”.

La variazione di bilancio proposta dalla Giunta è un adempimento

obbligatorio richiesto dal Bilancio dello Stato per il 2024 che ha previsto

l’ulteriore contributo a carico delle Regioni per il concorso alla finanza

pubblica di 350 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2024 al

2028. Dopo l’intervento della Conferenza Stato Regioni il contributo per il

2024 è sceso a 305 milioni, che per la Regione Umbria corrispondono a 5

milioni 984mila euro. Con questo disegno di legge si dispone, come previsto

dalle normative statali, la costituzione di un Fondo nel Bilancio di

previsione regionale, per l’assolvimento al contributo alla finanza

pubblica per l’anno 2024, mediante l’accantonamento dell’importo del

contributo a carico della Regione Umbria, sul quale non possono essere

assunti impegni di spesa. DMB/

