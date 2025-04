Aun 25 aprile 2025 (pag 2 + foto)

(AGENPARL) - Roma, 25 Aprile 2025

25 aprile: vicepresidente Tommaso Bori, “a 80 anni dalla

Liberazione ricordiamo che i partigiani furono i veri

patrioti”

(Aun) – Perugia 25 apr. 025 – Il 25 aprile è una

giornata di commemorazione irrinunciabile e celebra la

liberazione dalla dittatura fascista e dall’occupazione

nazista, la grande conquista di chi 80 anni fa ha lottato

per consegnare alle generazioni future un paese fondato

sui pilastri della libertà e della democrazia.

Questa data importantissima della storia del nostro

paese, non è una semplice ricorrenza, ma ci esorta a

ricordare l’importanza di custodire e difendere i valori

della nostra Repubblica e della Costituzione.

In un momento come quello in cui viviamo, segnato da

dinamiche di potere che spesso prediligono la muscolarità

e i toni impositivi, in cui il dialogo e il rispetto

delle differenze sono sopraffatti dai linguaggi di forza,

il significato di questa giornata si fa ancora più forte

perché il rischio di non ricordare più gli ideali e i

valori costituzionali è un buio che potrebbe oscurare il

nostro presente e il nostro futuro.

L’Umbria, terra di partigiani e partigiane che con la

loro eroica resistenza hanno contribuito in maniera

significativa alla liberazione dal fascismo, custodisce

un’eredità preziosa. Ancora oggi, la loro presenza nelle

celebrazioni che animano le nostre città è una

testimonianza che indica il cammino da seguire. I loro

racconti, le loro storie piene di speranza, ricordano la

necessità di un impegno costante per preservare la

libertà a tutti noi e, prima di tutto, alle nuove

generazioni.

Celebrare il 25 Aprile, dunque, non è solo ricordare il

passato, ma è soprattutto un atto di responsabilità verso

il presente e il futuro, rinnovando l’impegno di tutti ad

impedire che ogni forma di prevaricazione, di

intolleranza e di autoritarismo possa trovare terreno

fertile nelle nostre comunità.

La grandezza di una comunità e di un paese sta nel

riuscire a garantire a tutti i cittadini la libertà di

esprimersi, nel rispetto delle diversità e nella

promozione di una convivenza civile basata sul dialogo e

sulla collaborazione.

Voglio ringraziare Mirella Alloisio per la sua presenza

costante del 25 aprile, anche oggi è insieme a noi anche

se interverrà alla celebrazione di Genova alla presenza

del Presidente Mattarella.

Mirella rappresenta per tutti noi una guida e

ispirazione per costruire un presente e un futuro in cui

i valori di democrazia e libertà non siano mai dati per

scontati, ma difesi con impegno sempre e in tutti i

momenti. Furono proprio le partigiane e i partigiani,

come lei, i veri patrioti.