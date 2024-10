(AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2024

(AGENPARL) – dom 06 ottobre 2024 MEDIO ORIENTE, CAMPIONE (FDI): “A FIRENZE LO SPAZIO EUROPA, BELLA LEZIONE PER GLI ODIATORI ROSSI A ROMA”

“Venerdì a Firenze centinaia di militanti e simpatizzanti di FdI hanno partecipato all’inaugurazione di “Spazio Europa”, il nuovo ufficio che farà da collegamento tra il territorio e le istituzioni europee. Una bella pagina di impegno politico che va in netta contrapposizione con la piazza degli odiatori e dei violenti che hanno scatenato l’inferno ieri a Roma. Una bella lezione per gli odiatori rossi pro Pal. L’iniziativa fiorentina, fortemente voluta dall’europarlamentare di Fratelli d’Italia Francesco Torselli, segna infatti la netta differenza tra due concezioni agli antipodi della vita sociale e politica. Da una parte la volontà di dialogo e di ascolto, affinché giovani, imprese e chiunque lo desideri possa sfruttare appieno le occasioni che l’Ue offre, superando vecchie barriere e pregiudizi. Dall’altra l’ostilità contro le forze dell’ordine e delle istituzioni, improntate a ideologie già condannate dalla storia e che cercano di riciclarsi in movimenti radicalizzati dalle forti connotazioni antisemite”. Lo dichiara Susanna Campione, senatrice di Fratelli d’Italia eletta in Toscana.

