(AGENPARL) - Roma, 5 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 05 ottobre 2024 TURISMO. CARAMANNA (FDI): ASSEMBLEA DIPARTIMENTO PER TRACCIARE ROTTA DEL SETTORE

“Questa mattina nella splendida cornice di Brucoli, dove è in corso la seconda edizione dell’evento organizzato dai gruppi parlamentari di Fdi ‘Le radici della bellezza’, si è svolta l’assemblea del Dipartimento Turismo. Un momento per fare il punto sul lavoro svolto e tracciare la rotta del settore per i prossimi anni. Alla presenza del responsabile dell’Organizzazione del partito, Giovanni Donzelli, del presidente della Commissione Trasporti della Camera, Salvatore Deidda, di tanti assessori regionali al turismo provenienti da tutta Italia, di associazioni e rappresentanze di categoria, abbiamo dato vita ad un confronto appassionato sulle grandi sfide del futuro, dal Giubileo a Milano Cortina 2026, ma toccato anche tematiche settoriali per accrescere l’intero comparto. Un nuovo criterio per le recensioni che regolamenti una modalità di valutazione troppe volte condizionata da realtà che vendono pacchetti di giudizi per obiettivi commerciali, distanti dai veri aspetti qualitativi dell’azienda oggetto della recensione. L’introduzione di una tassa di scopo, attraverso la quale una quota parte di ciò che i territori ricavano dal turismo venga rendicontato e reinvestito nel settore; deve finire la stagione della tassa di soggiorno utilizzata per coprire i buchi di bilancio. Tante idee e progettualità che inseriremo nel piano strategico triennale del Turismo, per racchiudere in un documento programmatico diverse esigenze e progettualità di tutte le Regioni d’Italia”. Lo ha dichiarato il capogruppo in commissione Attività Produttive alla Camera e responsabile nazionale del dipartimento Turismo di Fratelli d’Italia, Gianluca Caramanna.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati