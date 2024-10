(AGENPARL) - Roma, 5 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 05 ottobre 2024 Manovra: Damiani (FI), sarà fortemente orientata alla crescita

“Sarà una manovra fortemente orientata alla crescita. Conferma del taglio del cuneo fiscale, riduzione dell’aliquota Irpef per redditi fino a 60 mila euro e ‘zero tasse’ fino a 12mila euro, incentivi e sostegni per lavoratrici madri, sgravi fiscali per l’assunzione di giovani e aumento delle pensioni minime. Questi sono solo alcuni dei provvedimenti tra le proposte di Forza Italia, che toccano tutte le fasce sociali, in grado di liberare risorse e spingere verso la crescita”. Lo ha detto il senatore di Forza Italia Dario Damiani, capogruppo in commissione Bilancio, che questa mattina ha partecipato a Milano alla Giornata dell’Economia promossa dagli azzurri.

