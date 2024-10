FI: Benigni, ci confermiamo punto di riferimento per protagonisti economia Paese

(AGENPARL) - Roma, 5 Ottobre 2024

“Con la Giornata dell’Economia che si sta svolgendo un queste ore a Milano, Forza Italia si conferma punto di riferimento per l’intero mondo produttivo del Paese. Dall’industria all’energia, dall’agricoltura al commercio, dalle partite IVA al credito, il nostro partito si sta confrontando con i principali protagonisti dell’economia italiana, ascoltandone le istanze in vista del fondamentale appuntamento che ci attende a breve, quello con la legge di bilancio. In quella sede porteremo le nostre proposte liberali in favore delle imprese di tutti quei settori per noi strategici e prioritari, con un fondamentale imperativo: supportare la crescita. Solo con la crescita, solo sostenendo le nostre imprese il Paese potrà davvero essere competitivo e all’altezza delle grandi sfide che ci attendono”.

Così Stefano Benigni, deputato e vicesegretario nazionale di Forza Italia a margine della Giornata dell’Economia, l’evento di Forza Italia in corso a Milano.

