AGRICOLTURA: A GIORNATA ECONOMIA FI DIALOGO CON GIANSANTI E PRANDINI. NEVI: PER FI SETTORE STRATEGICO

“L’agricoltura è un settore strategico, soprattutto per quanto riguarda l’export. Quest’anno il comparto agroalimentare ha raggiunto i 70 miliardi di euro sui 360 totali di export dell’Italia. Per cui è un settore fondamentale e per Forza Italia rappresenta una priorità”. È quanto ha detto Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia e responsabile del Dipartimento Agricoltura del partito, intervenendo alla Giornata dell’Economia, l’evento azzurro in corso a Milano, nel panel “Dialoghi sull’agricoltura”.

“Siamo preoccupati – ha proseguito – perché, oltre che con il rischio di impresa, le nostre imprese agricole devono fare i conti anche con i cambiamenti climatici. Con Antonio Tajani, sin da quando era presidente del Parlamento Europeo, stiamo chiedendo all’Unione Europea di predisporre un piano straordinario sull’agricoltura e di affrontare la questione dei cambiamenti climatici, in particolare la siccità, che colpisce moltissime regioni del Paese, come la Sicilia. Posticipare l’entrata in vigore del regolamento sulla deforestazione è un buon segnale dell’attenzione dell’Europa. Noi siamo protagonisti all’interno del PPE e con il PPE vogliamo portare le istanze del mondo agricolo all’interno delle istituzioni”, ha concluso.

Al panel hanno partecipato Ettore Prandini, Presidente di Coldiretti e Massimiliano Giansanti, Presidente di Confagricoltura. “Ringrazio Tajani per quello che sta facendo in Italia ed in Europa, è stato decisivo per l’elezione di Raffaele Fitto a Vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la coesione e le riforme”, ha sottolineato Prandini. “Siamo focalizzati spesso a parlare di Europa fine a se stessa e invece dobbiamo avere una visione globale. Quando l’Europa sbaglia ne paga le conseguenze, com’è avvenuto sulle politiche ambientali, lesive per gli stessi equilibri europei. Prendiamo l’automotive: è giusto guardare alla sostenibilità, ma il modello per raggiungerla devono deciderlo le singole economie, non può essere imposto. La priorità per i prossimi anni è investire su formazione e ricerca in tutti i settori produttivi”, ha aggiunto. “Ho molto apprezzato il richiamo forte di Forza Italia al sostegno alle imprese”, ha detto Giansanti. “Forza Italia, come diceva il presidente Berlusconi, difende la libertà d’impresa, delle persone, delle idee ed è punto di riferimento del Partito Popolare Europeo, vicino agli agricoltori. Oggi abbiamo bisogno di una nuova politica europea agricola nel medio e lungo periodo. Centralità e strategicità dell’agricoltura in futuro sono imprescindibili, è l’unica attività economica presente in tutti i 27 Stati Membri” ha concluso.

