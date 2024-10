(ACON) TAGLIAMENTO. CAPOZZI (M5S): NECESSARIO ASCOLTARE COMUNIT SCIENTIFICA

(AGENPARL) - Roma, 5 Ottobre 2024

(ACON) Trieste, 5 ott – Abbiamo richiesto al presidente della IV

Commissione, Alberto Budai di audire anche i rappresentanti della

comunit? scientifica che hanno inviato alla Regione il loro

appello in difesa del Tagliamento. Gli studiosi, da noi

contattati, hanno gi? assicurato la loro disponibilit? a

partecipare ed ? per noi un piacere sapere che pi? di 400

accademici di tutto il mondo sposano le nostre tesi”.

Ad esprimere soddisfazione, in una nota, per l’ottimo successo

dell’appello lanciato dal direttore del Cirf, Centro italiano per

la riqualificazione fluviale, ? la consigliera regionale del

Movimento 5 Stelle, Rosaria Capozzi.

“Nella richiesta di audizione avanzata, per la gi? prevista

Commissione di novembre – spiega Capozzi – abbiamo richiesto la

presenza in Consiglio di tutti i protagonisti interessati alla

messa in sicurezza del re dei fiumi, non solo gli studiosi, ma

anche i sindaci dei Comuni rivieraschi, l’Autorit? di Bacino

distrettuale, i rappresentanti di Ispra, le associazioni

ambientaliste e le istituzioni venete coinvolte”.

“Non ? possibile – conclude l’esponente pentastellata –

continuare a ragionare senza fare una valutazione complessiva che

prescinde da quella ambientale pi? che mai importante a seguito

delle direttiva europea”.

