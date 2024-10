(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2024

4 ottobre 2024



Rimini 4 ottobre 2024

Comunicato stampa

Premio Agenda Digitale: Rimini fra i comuni più digitali dell’Emilia- Romagna

Un premio per il miglior incremento dell’indice di digitalizzazione tra i comuni capoluogo della Regione. E’ quello che ha ricevuto ieri il Comune di Rimini nell’ambito del Festival After, manifestazione dedicata alla diffusione della cultura digitale che ha premiato i Comuni e le Unioni di Comuni dell’Emilia-Romagna che si sono distinti nella digitalizzazione dei loro territori nell’ultimo anno, secondo le misurazioni a cura dell’indice regionale DESIER 2024 (Digital Economy and Society Index Emilia-Romagna).

Durante la manifestazione, che si è svolta a Bologna nella sede del Tecnopolo, il Comune di Rimini ha ricevuto il Premio Agenda Digitale 2024 “per gli importanti progressi – si legge nella motivazione – nell’erogazione di servizi pubblici digitali, in un contesto caratterizzato dall’aumento della connettività territoriale in Banda Ultra Larga e delle iniziative imprenditoriali nel digitale”. Progressi che hanno permesso al comune di Rimini di ottenere il migliore incremento dell’indice di digitalizzazione dei comuni della Regione Emilia-Romagna, ricavato dalla sintesi di 60 indicatori, suddivisi in 4 dimensioni: Capitale umano, Connettività, Integrazione delle tecnologie digitali e Servizi pubblici digitali.

La manifestazione è stata l’occasione anche per fare il punto sui traguardi raggiunti dalla strategia Data Valley Bene Comune attuata nel periodo 2020-2025 e dalle Amministrazioni del territorio.

Al festival hanno partecipato rappresentanti dell’amministrazione comunale di Rimini insieme al direttore generale Diodora Valerino in qualità di Responsabile per la Transizione Digitale

“Il Comune di Rimini è in un momento di crescita del proprio livello di digitalizzazione, con un trend decisamente maggiore rispetto al dato medio – commenta l’Amministrazione comunale -. Gli uffici collaborano efficacemente con le Comunità Tematiche Digitali (COMTEM) istituite dalla Regione, dove i diversi livelli istituzionali del territorio si confrontano e fissano obiettivi di sviluppo digitale a favore delle comunità locali nel percorso di progettazione, adozione e realizzazione di un’Agenda Digitale Locale condivisa”.

Le Agende Digitali Locali si inseriscono all’interno dell’Agenda Digitale della Regione Emilia-Romagna – Data Valley Bene Comune, nell’ottica di creare un sistema di coesione territoriale della transizione digitale, come hanno testimoniato i talk, i laboratori e gli incontri che si sono svolti nei due giorni di Festival.