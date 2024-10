(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 04 ottobre 2024 COMUNE DI PIACENZA

Gabinetto del Sindaco

Ufficio Stampa

Piazza Cavalli, 2 – 29121 Piacenza

http://www.comune.piacenza.it

Piacenza, 4 ottobre 2024

Oggetto: Polizia Locale, gli interventi di aiuto a famiglie e persone anziane in

difficoltà

Numerosi interventi, in queste settimane, hanno visto gli agenti della Polizia Locale

di Piacenza impegnati in soccorso a persone in condizioni di difficoltà, in alcuni casi

chiedendo anche il supporto dei Servizi Sociali comunali.

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 3 ottobre, un 84enne – risultato, in seguito agli

accertamenti, residente in provincia – ha destato l’attenzione di una pattuglia in via

IV Novembre, dove stava circolando alla guida del proprio veicolo in uno stato di

evidente confusione. Avvicinatolo, gli agenti hanno compreso che aveva perso

l’orientamento e sono rimasti accanto a lui sino all’arrivo della moglie, con la quale

ha fatto ritorno a casa.

Era stato invece accolto dalla struttura di pronto intervento sociale, nei giorni

precedenti, un altro anziano che, al rientro dopo un’uscita serale, aveva ritrovato il

proprio appartamento, nella zona dell’ospedale cittadino, invaso dal fumo. Insieme ai

Vigili del Fuoco e agli operatori del 118 è stata chiamata sul posto anche la Polizia

Locale, i cui agenti si sono attivati per far sì che l’uomo, senza familiari cui potersi

rivolgere per un aiuto, ricevesse la necessaria assistenza, accompagnandolo presso il

Centro di via La Primogenita. Contestualmente era stato affidato ai volontari

dell’associazione Aisa, sino al ritorno a casa, il gatto dell’anziano signore.

Il pronto intervento sociale era stato allertato, nello stesso periodo, per garantire una

sistemazione adeguata, in un contesto sicuro, alla giovane donna che una pattuglia ha

individuato durante un controllo serale nell’area verde di via Tramello, dove aveva

cercato riparo per la notte su una panchina. Conclusi gli accertamenti di rito, la

ragazza è stata accompagnata dagli agenti presso la stessa struttura di via La

Primogenita.

Affidata all’intervento dei Servizi Sociali Comunali anche una famiglia di nazionalità

pakistana. A seguito di una segnalazione arrivata alla Centrale operativa della Polizia

Locale, gli agenti hanno incontrato nei pressi della stazione ferroviaria il papà con i

due figli, di 4 e 6 anni, riportandoli con sé al Comando di via Rogerio – dove è stata

offerta loro la possibilità di rifocillarsi – dopo che il genitore ha riferito di non

mangiare da almeno quattro giorni. Il nucleo familiare è stato successivamente

accompagnato dagli assistenti sociali per la presa in carico.

PIACENZA PRIMOGENITA

DELL’UNITÀ D’ITALIA

COMUNE DI PIACENZA

Gabinetto del Sindaco

Ufficio Stampa

Piazza Cavalli, 2 – 29121 Piacenza

http://www.comune.piacenza.it

Si è risolto in breve tempo, infine, lo spavento tra gli stand del Mercato Europeo di

una giovane mamma, che ha richiesto l’intervento di due agenti in servizio sul

Pubblico Passeggio durante la manifestazione, dopo aver perso di vista la figlia di 5

anni tra le bancarelle. I due operatori della Polizia Locale hanno percorso la fiera in

entrambe le direzioni, l’uno insieme alla madre e l’altro con lo zio della piccola: è

stato quest’ultimo a ritrovarla, comprensibilmente spaventata per l’accaduto ma

tornata con serenità tra le braccia dei genitori.

PIACENZA PRIMOGENITA

DELL’UNITÀ D’ITALIA