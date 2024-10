(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 04 ottobre 2024 ENERGIA. GIOVINE(FDI), GRAZIE A GOVERNO MELONI FUTURASUN RIMANE IN ITALIA

“Bene il ministro Adolfo Urso, che è riuscito a riportare a Cittadella, nel cuore del Veneto, FuturaSun, azienda padovana che aveva già scelto di produrre in Cina. Questa impresa tornerà a realizzare celle e pannelli fotovoltaici nel nostro Paese, dando nuovo impulso a una filiera strategica per la duplice transizione verde e digitale. Il Governo Meloni e, in particolare il Mimit e il ministro Urso, sono in prima linea per rendere l’Italia sempre più attrattiva per gli investitori esteri, e grazie all’azione del governo, l’industria italiana diventerà sempre più competitiva, ritagliandosi un ruolo di primo piano sulla scena europea. Avanti così!”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Silvio Giovine.

