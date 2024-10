(ARC) Salute: Riccardi, azioni su bilancio, domiciliarit e povert

(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2024

ven 04 ottobre 2024

Trieste, 4 ott – Messa in sicurezza del bilancio della salute,

nuove risorse sulla domiciliarit?, sul contrasto alla povert? e

per la rieducazione degli autori di violenza.

Sono gli interventi pi? significativi sul ddl di misure

finanziarie intersettoriali indicati dall’assessore regionale

alla Salute, Politiche sociali e Disabilit? Riccardo Riccardi in

sede di III Commissione. “Si tratta – come ha spiegato Riccardi –

di interventi di natura tabellare”.

Nello specifico, 154 milioni, insieme alle risorse gi? presenti a

bilancio regionale e stanziate nell’assestamento di luglio,

mettono in sicurezza il Servizio sanitario regionale nell’ottica

della chiusura in pareggio nel 2024. Per la domiciliarit? ci

saranno a disposizione 3,5 milioni di euro per ridurre le liste

d’attesa per le prestazioni del Fondo autonomia possibile.

Un’altra porzione di intervento, per 450mila euro, vede 350mila

euro impegnati per interventi di contrasto alla povert? tramite

lo strumento delle ricariche integrative regionali alla Carta

acquisti e 100mila euro per dare continuit? agli interventi di

recupero e rieducazione degli autori di violenza di genere.

Per quanto riguarda il riequilibrio del bilancio sanitario

regionale, Riccardi ha reso noto che “le fonti di copertura

nazionali registrano un delta negativo di 140 milioni

riconducibili a payback, spese energetiche e contributi per la

guerra ucraina”.

