(ACON) MORTE DON SEGATTO. MORETUZZO (PAT-CIV): PUNTO RIFERIMENTO PER GIOVANI

(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 04 ottobre 2024 (ACON) Trieste, 4 ott – “Uomo schietto e tenace, con il suo

impegno appassionato nel campo educativo e pastorale ? stato un

punto di riferimento per i tanti giovani che ha guidato e

sostenuto, e che ne ricordano la generosit?, l’altruismo,

l’esempio”.

Lo afferma, in una nota, il capogruppo del Patto per

l’Autonomia-Civica Fvg Massimo Moretuzzo che esprime il proprio

cordoglio per la morte di don Luciano Segatto, storico direttore

dell’Istituto Tomadini, oggi convitto universitario, della cui

Fondazione assunse poi la presidenza.

ACON/COM/mv

041435 OTT 24