Liguria: Orsini (FI), “Da Morra dichiarazioni ignobili, come suo solito”

“Le parole di Nicola Morra sono di una gravità inaudita oltre che ignobili. Il perno della sua campagna elettorale – priva di argomenti, proposte o contenuti – è fare leva sulla malattia di Marco Bucci. Quella di Morra sui malati oncologici non è una prima squallida uscita, ma è l’ennesimo insulto a tutti coloro i quali affrontano ogni giorno – con coraggio e straordinaria forza di volontà – un percorso duro e difficile che oggi, per fortuna, grazie ai progressi della medicina e alla scienza, ha molte più probabilità di avere un esito positivo rispetto al passato. Voglio esprimere tutta la mia solidarietà a Marco Bucci e ai malati oncologici e per quanto riguarda Nicola Morra, mi vergogno per lui”. Così l’On. Andrea Orsini, capogruppo di Forza Italia in Commissione esteri.

