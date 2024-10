(AGENPARL) - Roma, 3 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 03 ottobre 2024 Liguria, Murelli (Lega): da Morra parole aberranti

Roma, 3 ott. – “Sono parole aberranti quelle di Nicola Morra contro Marco Bucci. Il candidato in Liguria ed ex grillino ha insultato tante persone che stanno combattendo contro il cancro e, soprattutto, contro i pregiudizi. Ricordiamo che il Parlamento ha approvato una legge per l’oblio oncologico: le dichiarazioni di Morra mettono in imbarazzo tutti i candidati della sua lista, che si dovrebbero dissociare da tali affermazioni. Il rispetto della persona è sacro”.

Così la senatrice Elena Murelli, capogruppo della Lega in commissione Affari sociali.