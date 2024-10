Domani sera l’incontro calcistico Lecco – Renate

(AGENPARL) - Roma, 3 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 03 ottobre 2024 Buongiorno,

vi ricordiamo che domani, venerdì 4 ottobre alle 20.30, si terrà l’incontro calcistico Lecco – Renate presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, in occasione del quale le vie adiacenti saranno interessate da alcune modifiche al transito veicolare e alle soste. In particolare, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati, su tutti gli stalli di sosta di via Pascoli, via Cantarelli (da via XI Febbraio a via Tubi) e via XI Febbraio (da corso Matteotti a via Cantarelli) dalle 16 alle 24.

