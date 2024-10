(AGENPARL) - Roma, 3 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 03 ottobre 2024 Carburanti: Pd, MEF smentisce, ma PSB conferma: il Governo vuole aumentarle

“Nonostante la smentita d’ufficio del Mef sull’aumento delle accise sui carburanti, il Programma di Stabilità e Bilancio (PSB) racconta una storia diversa e parla chiaramente di “utilizzare l’allineamento delle aliquote delle accise per diesel e benzina e/o politiche di riordino delle agevolazioni presenti in materia energetica, come leva strategica per conseguire simultaneamente gli obiettivi di incremento dell’efficienza del sistema fiscale italiano e sostegno al pieno raggiungimento della strategia di transizione energetica e ambientale a livello europeo e nazionale”. Tante parole per esprimere un concetto molto semplice: il Governo sta pianificando di aumentare le accise sui carburanti. Di fronte a questi segnali, è chiaro che la smentita del MEF non regge e gli italiani rischiano di pagare il prezzo di un aumento delle imposte sui carburanti, nonostante le promesse elettorali di riduzione” così in una nota i capigruppo democratici in commissione Ambiente e Bilancio della Camera, Marco Simiani e Ubaldo Pagano.

Roma, 3 ottobre 2024

Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Camera dei Deputati

per approfondimenti consultare il nostro sito: [ http://www.deputatipd.it/ | http://www.deputatipd.it ]