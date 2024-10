Migranti: Majorino (Pd), va cambiata la legge Bossi-Fini, ma governo non affronta tema

(AGENPARL) - Roma, 2 Ottobre 2024

“Il governo continua a non affrontare sulla questione dell’immigrazione il tema di fondo: va cambiata la legge Bossi Fini.

Per questo i nostri parlamentari, con particolare attenzione prestata al tema del lavoro, hanno realizzato una proposta per il superamento di una legge che alimenta l’irregolarità, la precarietà e lo sfruttamento. Senza quella scelta di fondo interventi come l’odierno “decreto flussi” rischiano di risultare completamente inefficaci.

Guardando il decreto nel merito, infatti, se si può sottolineare come positiva l’attenzione prestata all’intensificazione dei controlli riguardanti i datori di lavoro o l’attenzione prestata al caporalato, non si può non ricordare che solo l’introduzione di permessi temporanei per la ricerca del lavoro possono effettivamente e pienamente configurarsi come strumenti utili a far emergere chi attualmente vive da sfruttato nella dimensione dell’irregolarità.

Inoltre il potenziamento delle strutture amministrative prospettato è assolutamente risibile e si è di fronte all’esplosione dello strumento del “click day” strumento che dovremmo lasciarci totalmente alle spalle.

Infine, siamo davanti all’ennesima sciagurata opera di criminalizzazione delle Ong. Un’azione dannosa e odiosa che serve solo come cattivo fumo negli occhi”. Così Pierfrancesco Majorino, responsabile Politiche migratorie nella segreteria Pd.

