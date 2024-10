Messina – COMUNICATO STAMPA – Sabato 5 e Domenica 6 ottobre ABC in Piazza in favore dei Bimbi Ospedalizzati

(AGENPARL) - Roma, 2 Ottobre 2024

Sabato 5 e domenica 6 ottobre ABC in Piazza in favore dei Bimbi ospedalizzati

Quest’anno la raccolta fondi sarà destinata al progetto “Il Mare in Corsia” che sarà realizzato dall’artista Silvio Irilli di Ospedali Dipinti

Tornano le giornate in piazza di ABC Amici dei Bimbi in Corsia, l’Associazione di volontariato messinese che da quindici anni si impegna a rendere meno triste la degenza dei bambini ricoverati a Messina.

La “Giornata in Piazza” vedrà, prevalentemente, i volontari impegnati nella consegna di piantine in cambio di un contributo economico finalizzato alla raccolta fondi da destinare alla realizzazione del progetto denominato “Il Mare in Corsia”, che vedrà l’artista Silvio Irilli, fondatore di Ospedali Dipinti, trasformare le pareti del Reparto di Pediatria del Policlinico di Messina.

Il Mare in Corsia sarà il seguito dei progetti “L’Isola del Sorriso, Acquario in Corsia, Bosco Incantato e Universo Galattico” già realizzati da ABC in alcuni reparti di Pediatria del nosocomio messinese apprezzati da tantissimi bimbi e genitori dei piccoli ricoverati.

Durante le due giornate, i volontari ABC, illustreranno anche le attività dell’Associazione a coloro i quali vorranno ricevere informazioni su come diventare volontario. Inoltre, intratterranno i piccoli visitatori con trucchi, bolle di sapone, giochi di magia e tante altre attività divertenti.

L’arte al servizio del benessere. Silvio Irilli, celebre per i suoi straordinari progetti artistici all’interno di ospedali in tutta Italia, trasformerà il corridoio e le dieci stanze del reparto pediatrico in ambienti a tema marino. Ogni stanza avrà un titolo – come La stanza dei Delfini e La stanza delle Sirene – per portare colore, gioia e serenità ai piccoli pazienti. La mascotte di Ospedali Dipinti Capitan Delfino e la mascotte di ABC Benny saranno i protagonisti di questi ambienti, pensati per creare un’atmosfera di gioco e spensieratezza e allontanare le paure dei piccoli pazienti.