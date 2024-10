DA CONFINDUSTRIA TOSCANA NORD E ASSOCARTA Il 9 ottobre, al MIAC a Lucca alle ore 11.30, la conferenza di apertura: “Decarbonizzare l’industria cartaria fra obiettivi europei e mercati globali”

(AGENPARL) - Roma, 2 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 02 ottobre 2024 apertura del MIAC; il taglio del nastro avrà luogo immediatamente prima,

alle *ore 11*.

*COMUNICATO STAMPA DEL 2 OTTOBRE 2024*

*Il 9 ottobre, al MIAC a Lucca alle ore 11.30, la conferenza di apertura:

“Decarbonizzare l’industria cartaria fra obiettivi europei e mercati

globali”*

Il prossimo 9 ottobre alle 11.30 si terrà a Lucca presso il polo fiere la

conferenza di apertura “*Decarbonizzare l’industria cartaria fra obiettivi

europei e mercati globali*” della 30a edizione del MIAC Mostra

Internazionale dell’Industria Cartaria organizzata da Edipap Srl, dal 9

all’11 ottobre.

Sullo sfondo dell’attuale andamento del settore cartario toscano e

nazionale, al centro del dibattito – moderato dal giornalista *Marco

Frittella* – saranno la competitività dell’industria tra costi energetici e

decarbonizzazione e il mix energetico sul quale continuare a orientare gli

investimenti per la transizione green nell’ambito del perimetro PNRR.

Interverranno, sulle criticità e sulle possibili soluzioni per raggiungere

gli obiettivi di decarbonizzazione UE nel settore cartario italiano, *Lorenzo

Poli*, Presidente Assocarta; *Tiziano Pieretti*, Vice Presidente

Confindustria Toscana Nord; *Pietro Gattoni*, Consorzio Italiano Biogas

CIB; *Fabrizio Penna,* Capo dipartimento Unità Missione PNRR; *Attilio

Punzo*, Responsabile Direzione Riconoscimento incentivi e titoli GSE.

Si discuterà degli stringenti obiettivi UE di decarbonizzazione sui quali

il sistema industriale della carta sta lavorando rispetto alla sfida di

mercati globali che presentano politiche sul clima non allineate a quelle

europee.

A margine della conferenza verrà inoltre sottoscritto un Memorandum of

Understanding (MOU) da Assocarta e CIB Consorzio Italiano Biogas. Il

biometano è una leva fondamentale per decarbonizzare diverse filiere

produttive, tra cui quella dell’industria “hard to abate”, un pilastro

fondamentale del sistema Italia.

Il dibattito vedrà le conclusioni di *Monia Monni*, Assessore Regionale

Toscana all’ambiente, economia circolare, difesa del suolo e protezione

civile.

