(AGENPARL) - Roma, 1 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 01 ottobre 2024 Stage formativi per pediatri ucraini, prosegue collaborazione fra Toscana e

Regione di Kyiv

Scritto da Sara Ghilardi, martedì 1 ottobre 2024

Un programma di partenariato medico internazionale tra l’ospedale

pediatrico Meyer e l’ospedale pediatrico della Regione di Kiev. E’ quanto

sta per essere ratificato dalla direzione dell’Aou Meyer, un accordo che si

inserisce nel più ampio quadro di collaborazione tra la Toscana e la

Regione di Kyiv e che ha già visto la disponibilità ad ospitare bambini

bisognosi di cure provenienti da zone di guerra.

La collaborazione sanitaria è il primo progetto che si realizza dopo la

firma del Protocollo di Intesa firmato dal Presidente Giani e dal

governatore Kravchenko, capo dell’Amministrazione regionale di Kyiv lo

scorso 5 marzo. In questo caso il progetto prenderà avvio con l’invio di 4

medici ucraini di diverse discipline in ambito pediatrico per uno stage

formativo di 3 settimane presso il pediatrico Meyer.

Il Protocollo infatti prevede una risposta all’emergenza umanitaria nella

Regione di Kyiv causata dall’aggressione militare russa e comprende una

collaborazione finalizzata al reciproco sviluppo e alla realizzazione di

azioni congiunte per soddisfare le esigenze sociali e umanitarie della

popolazione della Regione.

L’importanza di questa collaborazione è stata ribadita in un incontro in

videoconferenza tra il presidente Giani e Kravchenko nel corso del quale

Giani ha ancora una volta espresso vicinanza al popolo ucraino, baluardo di

libertà e democrazia in Europa.

“Siamo felici come Regione Toscana – ha detto Giani – di stringere una

collaborazione sempre più ampia e fattiva su temi importanti. La sanità,

con la collaborazione che parte oggi dal Meyer, ma anche l’economia, la

cultura e il turismo sono ambiti che vedranno il nostro impegno comune

sempre crescente. Accanto agli scambi formativi tra medici- ha concluso il

presidenta – la volontà è quella di accogliere al più presto anche una

delegazione politica dalla Regione di Kyiv in modo che dalla Toscana arrivi

un segnale sempre più forte ”.