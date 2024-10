(AGENPARL) - Roma, 1 Ottobre 2024

M.O., Mieli (FdI): terrorista invitata alla Sapienza, cattivi maestri salgono in cattedra

“Alla Sapienza i cattivi maestri salgono in cattedra. Studenti filopalestinesi hanno invitato a un evento fissato per domani, Leila Khaled, storica attivista palestinese protagonista nel 1969 e nel 1970 di due dirottamenti aerei. Khaled oggi è membro del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, inserita nella lista delle organizzazioni terroristiche dall’Ue e dagli Stati Uniti. Una scelta vergognosa che dovrebbe essere stigmatizzata da tutte le forze politiche”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Ester Mieli, responsabile del dipartimento pari opportunità e politiche contro ogni forma di discriminazione.

