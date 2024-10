(AGENPARL) - Roma, 1 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 01 ottobre 2024 M.O.: Lega, NO categorico e unanime a terrorista a La Sapienza

Roma, 1 ott – “Non ci deve essere assolutamente spazio per un comizio di una terrorista nelle nostre università. Leila Khaled, storica attivista palestinese protagonista di ben due dirottamenti aerei, dovrebbe parlare domani a La Sapienza di Roma. Inaccettabile e scandaloso: NO categorico e unanime a un simile incontro. Ci aspettiamo l’immediata revoca dell’invito da parte dell’Ateneo romano”.

Così in una nota Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, capigruppo della Lega al Senato e alla Camera.

