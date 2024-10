(AGENPARL) - Roma, 1 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 01 ottobre 2024 *AUSTRIA, FOTI (FDI): NO A INVASIONI DI CAMPO *

“In Austria, al di là di quello che faranno, posso ricordare che in un

altro periodo, con un altro segretario, che era Hider, ci fu un’alleanza

con i Popolari e il partito che oggi è arrivato primo. Sullo scontro tra

Tajani e Salvini, non voglio fare invasioni di campo rispetto a elezioni in

altri Paesi. Saranno gli eletti del Parlamento austriaco a decidere cosa è

più opportuno fare e, ribadisco, che i popolari già hanno governato con

quel partito, perché evidentemente avevano trovato dei punti di contatto.

Se oggi non ci sono, faranno un’alleanza diversa, ma non vedo perché

dobbiamo metterci a decidere noi chi deve governare in Austria.

Legittimamente ci sono stati degli eletti, i partiti insieme al Capo dello

Stato decideranno chi deve governare. E’ la democrazia bellezza”.

Lo ha detto il capogruppo di Fdi, Tommaso Foti, ospite di ‘Tagadà’ su L7.

