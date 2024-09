Elezioni regionali, Proietti con Bonelli: “Tutela dell’ambiente e sviluppo al centro del nostro progetto”*

(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2024

Perugia, 30 settembre 2024 – Questo pomeriggio, in conferenza stampa, a

Perugia, Alleanza Verdi e Sinistra ha aperto la campagna elettorale a

sostegno della Candidata Presidente, Stefania Proietti.

Presenti oltre a Proietti, anche il Portavoce nazionale di Europa Verde e

deputato di AVS Angelo Bonelli e la coportavoce regionale Eva Hausegger.

“Anche in questa regione come nel resto d’Italia, la destra ha dichiarato

guerra alla transizione ecologica” commenta Bonelli: “costruendo un vero e

proprio polo del terrore come nel caso della direttiva sulle case green, o

sul costo dell’energia. Siamo al lavoro, con Stefania, per costruire

un’alternativa al disastro degli ultimi 5 anni targato Tesei”.

“Il tema dell’ambiente è al centro del nostro programma elettorale, non

solo in chiave di difesa e tutela dell’ambiente, ma anche di ricerca di

soluzioni alternative per il sistema dei rifiuti in Umbria” ad affermarlo è

la candidata alla presidenza di Regione Umbria, Stefania Proietti che

prosegue:” soprattutto perché vediamo nell’ambiente una chiave di futuro

per i nostri giovani e con loro vogliamo creare un programma partecipativo

“ conclude.

