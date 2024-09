(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 30 settembre 2024 Dl Omnibus: Damiani (FI), pirateria è minaccia per mercato e diritto d’autore

“La pirateria rappresenta una minaccia per il mercato e per la tutela dei diritti di autore. La battaglia contro la pirateria vede insieme non soltanto il Parlamento ma anche tutti quei soggetti e quelle piattaforme che già da tempo stanno lavorando con le istituzioni per trovare delle soluzioni. Ci sono circa 5 milioni di utenti che oggi usufruiscono di contenuti illegali, con una perdita di gettito fiscale di circa 1 miliardo e 700 milioni di euro. Prima con la legge Mollicone e oggi con alcune modifiche introdotte nel dl omnibus abbiamo inasprito pene e sanzioni per colpire un settore illegale, legato anche alla criminalità organizzata, che fa perdere gettito al nostro Paese e colpisce settori importanti, a cominciare dalla cultura, in particolare dal cinema, e dallo sport. Confidiamo nella collaborazione di tutti i cittadini affinché denuncino la trasmissione illegale di contenuti”. Così il senatore di Forza Italia Dario Damiani intervenendo a Tgcom24.