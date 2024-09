(ARC) Territorio: Amirante, Asd Torre modello per calcio regionale

(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 30 settembre 2024 Pordenone, 30 set – “La Regione sta sempre al fianco di chi,

come l’Asd Torre, divulga i valori dello sport a favore di

tantissimi giovani di questa citt?. Lo sforzo compiuto dalla

societ? sportiva per portare avanti la propria attivit? ?

sicuramente encomiabile, soprattutto in un momento non facile

come quello che stiamo attraversando in questo periodo”

Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina

Amirante partecipando questa sera a pordenone alla presentazione

delle squadre di calcio dell’associazione sportiva Torre. Alla

presenza del presidente del sodalizio calcistico Giordano de

Carlo e del delegato provinciale della Figc Cristian Vaccher,

l’esponente dell’Esecutivo nel suo intervento ha messo in risalto

il valore dello sport soprattutto tra i giovani.

“Il Torre calcio ? una societ? storica non solo per la citt? di

Pordenone ma per l’intera regione, diventando sempre pi? un punto

di riferimento per tantissimi giovani – ha detto Amirante -.