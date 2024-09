(ACON) NAZIFASCISMO. PELLEGRINO (AVS): SPIACEVOLI VUOTI A CERIMONIE PUBBLICHE

(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2024

Trieste, 30 set – "Qualche settimana fa abbiamo

ricordato gli 80 anni della Repubblica partigiana della Carnia e

dell’Alto Friuli e, ieri, l’ottantesimo dell’eccidio di

Marzabotto con l’assassinio di 770 persone per mano dei tedeschi

in ritirata, coperti alle spalle dai repubblichini di Mussolini”.

Cos? in una nota la consigliera regionale Serena Pellegrino, di

Alleanza Verdi Sinistra, che prosegue: “In entrambe le occasioni

sia la seconda carica dello Stato sia la presidente del

Consiglio, appartenenti al partito che ha ancora la fiamma nel

proprio simbolo, non si sono sentiti chiamati in causa e hanno

negato la loro presenza a queste importanti celebrazioni. Ci

auguriamo che non sia a causa del fatto che molti cittadini e

cittadine, che afferiscono al loro elettorato, si sentono ancora

vicini ai princ?pi di coloro che hanno gettato l’Italia nella

catastrofe della Seconda guerra mondiale accanto all’esercito

tedesco”.

“Quell’alleato – continua Pellegrino, vicepresidente del gruppo

Misto – che, nella sua ritirata iniziata con la strage di

Sant’Anna di Stazzema, proseguiva quella che viene tristemente

ricordata come ‘la marcia della morte’ che, attraversando la

Versilia e la Lunigiana, giungeva nel Bolognese con lo scopo di

fare ‘terra bruciata’ attorno alle formazioni partigiane nelle

retrovie della linea gotica, sterminando le popolazioni che le

appoggiavano. Eppure ieri, accanto al nostro presidente della

Repubblica, c’era il presidente della Repubblica federale tedesca

Frank-Walter Steinmeier che ha chiesto perdono a nome di tutta la

Germania per il massacro compiuto dalle truppe naziste guidate

dal maggiore Walter Reder tra il 29 settembre e il 5 ottobre

1944. Nessun alito di vento o di cordoglio si ? alzato invece da

Palazzo Chigi o da Palazzo Madama”.

“Sicuramente – conclude l’esponente di Opposizione – le colpe non

devono ricadere sui figli o sui nipoti, ma credo che perseverare

su trame e tracciati che la storia ci ha reso drammaticamente

testimoni non ci pu? lasciare freddi all’indifferenza della

violenza di posizioni radicali, razziste e xenofobe che gruppi

politici ancora oggi perseguono, fomentando odio e ostilit?”.

