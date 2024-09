CORSA DELLE ROSE, IN 800 A BIBIONE PER DIVERTIMENTO E SOLIDARIETÀ | Comunicato Stampa

(AGENPARL) - Roma, 29 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 29 settembre 2024 Comunicato Stampa

CORSA DELLE ROSE, IN 800 A BIBIONE

PER DIVERTIMENTO E SOLIDARIETÀ

Gran successo per l’evento organizzato dal Running Team

Conegliano con l’obiettivo di sostenere l’attività della LILT

Bibione (Venezia), 29 settembre 2024 – Dopo l’ormai classica tappa primaverile

di Lignano, la Corsa delle Rose ha attraversato anche il cuore di Bibione,

regalando una domenica nel segno del divertimento e della solidarietà.

Circa 800 donne, questa mattina, si sono presentate ai nastri di partenza

dell’evento a carattere ludico-motorio organizzato dal Running Team Conegliano

in collaborazione con l’amministrazione comunale di San Michele al Tagliamento

e con Bibione Spiaggia.

Era la seconda parte del weekend di corsa iniziato, sabato pomeriggio, con

Bibione Run – Ten Miles, la gara Fidal sulla distanza delle 10 miglia (16,093 km)

vinta da Federico Cernaz e Martina Brustolon.

Dopo la partenza da Piazzale Zenith, il lungo fiume rosa, composto anche da una

minoranza di uomini, si è suddiviso tra i due percorsi, di 5 e 9 chilometri, che

hanno simpaticamente invaso Bibione, raggiungendo nel caso del tracciato più

lungo anche il suggestivo faro di Punta Tagliamento.

Il clima di festa, in una giornata accompagnata da uno splendido sole dopo il

temporale del giorno prima, ha contagiato tutti i partecipanti: sorrisi, cori,

applausi, selfie si sono sprecati. Qualcuno ha corso, molti di più hanno

camminato. E alla fine, con il ritorno in Piazzale Zenith, la festa è proseguita con

la musica e la simpatia del dj Michele Patatti.

Si è corso – e camminato – per divertimento. Ma anche per dire che la malattia è

una sfida che si può vincere. Il ricavato della manifestazione – tolti i costi

organizzativi – sarà infatti destinato a sostenere le attività di prevenzione e

diagnosi precoce della LILT, la Lega italiana per la lotta contro i tumori.

Visto il carattere benefico e non competitivo della Corsa delle Rose, non erano

previste classifiche. Menzione speciale, però, per i tre gruppi più numerosi: Le

Pantere Rosa di Latisana, Laura Family di Bibione e Famiglia Campo.

Appuntamento al 2025 per un’altro weekend di corsa a Bibione. Applausi

BIBIONE RUN – TEN MILES

LA CORSA DELLE ROSE

Ufficio Stampa

Mauro Ferraro

http://www.bibionerun.com

http://www.corsadellerose.com