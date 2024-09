(ARC) Prot. civile: Riccardi, sistema modello e di aiuto per collettivit

(AGENPARL) - Roma, 28 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 28 settembre 2024 L’assessore alla celebrazione del 35. Anniversario di fondazione

del gruppo di Fontanfredda

Fontanafredda, 28 set – “Il sistema della Protezione civile non

? solo un gruppo di persone che si prodigano per il prossimo in

situazioni di emergenza ma ? anche un insieme di valori positivi

che fanno bene alla nostra societ?, un modello da coltivare e

supportare affinch? lo spirito che lo anima sia di esempio per la

collettivit?”.

Lo ha detto l’assessore regionale Riccardo Riccardi partecipando

oggi a Fontanafredda alla cerimonia per i 35 anni di fondazione

della locale sezione della Protezione civile. Dopo la

celebrazione della messa, alla presenza del sindaco Michele

Pegolo, del viceministro per l’ambiente Vannia Gava e del

coordinatore dei volontari Luca Carlesso, l’esponente

dell’Esecutivo – nel suo intervento – ha posto in risalto i

diversi aspetti che animano il volontariato all’interno della

Protezione civile del Friuli Venezia Giulia.

“Uno di questi – ha detto Riccardi – ha a che fare con lo sforzo

che i nostri volontari giornalmente compiono per mettere in

sicurezza un ambiente sofferente. Ormai, con sempre pi?

frequenza, siamo di fronte ad eventi atmosferici violenti, di

breve durata e circoscritti che arrecano grandissimi danni, che

possiamo fronteggiare solo con la tempestivit?, garantendo la

preparazione e la formazione delle diverse squadre di Protezione

civile presenti nel territorio regionale del Friuli Venezia

Giulia”.

Per l’assessore regionale ci sono poi altri due aspetti sui quali

va posta l’attenzione, ovvero la solidariet? e il modello

positivo di riferimento per la collettivit?. “Non possiamo ad

esempio dimenticare quanto sia stata importante la presenza dei

volontari della Protezione civile durante il periodo del Covid,

senza il cui aiuto sarebbe stato difficile affrontare la

pandemia; il loro supporto ? stato fondamentale sia nella fase di

gestione dei vaccini ma anche nel sostegno alle persone che in

quella circostanza si sono trovate in situazione di grande

difficolt?. Non ultimo – ha concluso Riccardi – va evidenziato il

ruolo di modello che la Protezione civile ha per una

collettivit?: la solidariet?, la capacit? di mettersi a

disposizione degli altri, l’efficienza negli interventi sono

tutti aspetti positivi che fanno bene ad una comunit? e che non

possono essere altro che un modello in un mondo in cui predomina

l’individualismo e la forza dei ‘leoni da tastiera’”.

