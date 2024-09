(ACON) SPORT. BORDIN A LESTIZZA: IMPIANTI BEN ATTREZZATI CATALIZZANO SVILUPPO

(AGENPARL) - Roma, 28 Settembre 2024

la qualit? delle strutture per gli atleti e per tutti coloro che

utilizzano il campo sportivo, ma dimostra anche l’impegno

dell’amministrazione regionale nel promuovere lo sport a livello

locale”.

Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale del Fvg,

Mauro Bordin, intervenuto all’inaugurazione dei nuovi spogliatoi

del campo di gioco di Galleriano di Lestizza, ricordando che

“qualche anno fa, vedendo lo stato dell’arte dei vecchi

spogliatoi, ho capito l’esigenza di dotare Galleriano di una

struttura all’altezza. La concertazione del 2021 con 520mila euro

di contributo ha soddisfatto in pieno quella necessit? e oggi ne

vediamo i risultati”.

L’assessore comunale Alan Truccolo ha portato il saluto

dell’amministrazione ringraziando “tutti coloro che hanno

contribuito alla realizzazione della struttura, in particolare

l’ufficio tecnico per l’ottimo e celere lavoro svolto”.

Il presidente della polisportiva comunale Lestizza, Luigi

Contento, ha ribadito che “con il secondo lotto si potranno

allenare tutte le squadre” e ha ricordato “l’importanza del

prezioso contributo dei tanti volontari impegnati nella societ?”.

All’inaugurazione era presenta anche il presidente Figc

regionale, Ermes Canciani.

Bordin ha inoltre spiegato che “grazie a una seconda

prossimi anni di altri due campi da calcio e uno di sfogo e

saranno sistemate le tribune. La nostra ? la Regione italiana che

pi? investe nel settore dello sport rispetto al numero degli

abitanti e in termini assoluti. Gli impianti sportivi assumono

un’importanza strategica per i giovani e il territorio in

generale, producendo benefici a lungo termine sotto vari

aspetti”.

“Si tratta di spazi fondamentali per promuovere uno stile di vita

sano, favorendo l’attivit? fisica e il benessere psicologico. Lo

sport ? infatti uno strumento potente di educazione e

socializzazione, che insegna valori quali la disciplina, il

lavoro di squadra e il rispetto delle regole. Ma gli impianti

sportivi, se ben attrezzati – ha spiegato il presidente del

Consiglio – possono anche fungere da catalizzatori di sviluppo

economico e sociale, portando beneficio alle attivit? locali e

aumentando la visibilit? del territorio”.

“I nuovi spogliatoi offriranno spazi funzionali e confortevoli,

inoltre contribuiranno a creare un ambiente pi? accogliente per

gli atleti e per gli eventi sportivi. Sono certo – ha concluso

Bordin – che questa struttura potr? ospitare momenti di

condivisione e successo per molti anni a venire”.

