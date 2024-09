(AGENPARL) - Roma, 27 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 settembre 2024 Sanità: Benigni, decreto recepisce nostre istanze

“Gli episodi di violenza nei confronti dei medici e degli operatori sanitari rappresentano purtroppo una vera e propria emergenza: si tratta di un tema prioritario per Forza Italia, sul quale abbiamo chiesto un intervento del Governo. Il decreto varato oggi dal consiglio dei ministri recepisce le nostre istanze rappresenta una risposta concreta e puntuale a tutte quelle aggressioni a cui, purtroppo da mesi siamo costretti ad assistere sempre più spesso. Chi si prende cura ogni giorno, e con grande sacrificio, della nostra salute, non può essere lasciato solo. Bene quindi, l’introduzione di pene più severe per chi insulta e aggredisce medici e infermieri e chi devasta ospedali e pronto soccorso. Chi lo fa deve sapere che ne pagherà seriamente le conseguenze”.

Così in una nostra Stefano Benigni, vicesegretario nazionale di Forza Italia e capogruppo azzurro in Commissione Affari sociali alla Camera.

