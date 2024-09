(AGENPARL) - Roma, 27 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 settembre 2024 Ius scholae e cittadinanza, gazebo FdI domani a Feltre. De Carlo: “Fare chiarezza e smontare la propaganda”

Ius scholae e legge sulla cittadinanza: questi i temi che verranno affrontati al gazebo organizzato per domani mattina (sabato 28 settembre) a Feltre, in Largo Castaldi, da Fratelli d’Italia. Insieme ai rappresentanti feltrini e provinciali del partito, sarà presente anche il senatore cadorino e coordinatore regionale Luca De Carlo: “Sarà l’occasione per fare chiarezza su questi temi e smontare la propaganda della sinistra: si è volutamente creata una gran confusione su una legge che è tra le migliori e già consente un altissimo numero di conferimenti di cittadinanza. Spiegheremo quindi ai cittadini perché siamo contrari allo Ius scholae, che tra l’altro lede i diritti dei cittadini di alcune nazionalità, e qual è la nostra posizione sul tema della cittadinanza”.

De Carlo non risparmia una frecciatina alle realtà di sinistra, “quella sinistra che non può venire oggi a dire agli italiani che lo Ius scholae è una priorità quando in tutti gli anni di governo non ha mai affrontato con serietà e concretezza il tema. Abbiano il coraggio di dire che è solo strumentalizzazione e propaganda: non è pensabile che si parli di “battaglia di civiltà” quando si toccano temi che queste stesse persone non hanno mai affrontato quando toccava a loro amministrare. La civiltà non può essere una priorità a fasi alterne”.

