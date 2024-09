(ACON) SICUREZZA. HONSELL (OPEN): SOSTEGNO A SINDACATI CONTRO DDL DEL GOVERNO

(AGENPARL) - Roma, 27 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 settembre 2024 (ACON) Trieste, 27 set – “Oggi, a Pordenone, si terr? un

presidio organizzato da Cgil e Uil per opporsi fermamente al

vergognoso ddl Sicurezza, una legge che minaccia i diritti

fondamentali di tutte le cittadine e di tutti i cittadini, con un

fortissimo impatto sui lavoratori, sui migranti e sulla libert?

di dissenso. Open Sinistra Fvg si schiera senza esitazioni a

fianco dei sindacati e di chi crede ancora nella democrazia e nei

valori costituzionali”.

Lo afferma in una nota il consigliere regionale Furio Honsell

(Open Sinistra Fvg).

“Il ddl Sicurezza, voluto dal Governo nazionale di Destra-

evidenzia Honsell -, non ? altro che un attacco frontale alla

libert? di manifestare, che introduce nuovi reati penali per

punire chi osa opporsi alle politiche repressive. Un vero e

proprio tentativo di imbavagliare le voci critiche,

criminalizzando non solo i migranti, ma anche chi lotta per i

diritti dei lavoratori e per una societ? pi? equa. Queste norme

liberticide sono la manifestazione pi? vergognosa ed evidente di

una politica priva di ogni senso di umanit?, che preferisce

riempire le carceri e militarizzare le nostre citt?, piuttosto

che affrontare seriamente le questioni sociali ed umanitarie”.

“Anche in Friuli Venezia Giulia – prosegue l’esponente di

Opposizione – la situazione ? particolarmente preoccupante: la

Giunta Fedriga in questi ultimi sei anni si ? limitata a riempire

i nostri Comuni di videocamere di sorveglianza, senza mai

investire seriamente in programmi di accoglienza ed integrazione

per chi fugge da situazioni di guerra e povert?. A Trieste,

Pordenone, Udine e Gorizia, assistiamo a situazioni ai margini

dei diritti umani, dove le nostre istituzioni regionali

abbandonano intere comunit? al degrado e all’isolamento, senza

alcuna risposta concreta ai problemi reali”.

“Sosteniamo con forza questo presidio – conclude Honsell – perch?

la difesa della democrazia non pu? essere delegata ai soli

partiti o sindacati, ma ? una battaglia che riguarda tutti i

cittadini. ? un atto di responsabilit? opporsi a chi tenta di

soffocare la libert? e di alimentare la paura con politiche

repressive. Invitiamo tutti a partecipare numerosi alla

manifestazione di oggi, alle ore 14 a Pordenone, per ribadire il

nostro no a questo ddl scellerato e per dire s? a una societ?

giusta, accogliente e solidale”.

