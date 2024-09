(ACON) CONFINDUSTRIA. MARTINES-POZZO (PD): SFIDA SU CAPITALE UMANO

(AGENPARL) - Roma, 27 Settembre 2024

ven 27 settembre 2024 (ACON) Trieste, 27 set – "La grande sfida che il nostro sistema

economico e industriale deve affrontare per aumentare

produttivit? e competitivit? va giocata sulla

professionalizzazione del capitale umano. Su questo serve s? uno

sforzo di tutti, ma anche una capacit? di visione e

programmazione delle istituzioni che devono sostenere progetti e

buone pratiche del mondo delle imprese”.

Lo affermano, in una nota, i consiglieri regionali Francesco

Martines e Massimiliano Pozzo (Pd) oggi a Grado all’assemblea

generale di Confindustria Alto Adriatico.

“Conoscendo la crisi demografica e la fuga dei giovani all’estero

– continuano Martines e Pozzo – il grande investimento di risorse

va fatto per trattenere le nuove generazioni e per attrarre

persone gi? formate nei loro Paesi di origine. L’operazione

Confindustria Alto Adriatico-Ghana ? un bel esempio che ci rende

orgogliosi e va quindi replicato”.

