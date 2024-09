Il Commissario europeo Janusz Wojciechowski parteciperà alla riunione dei ministri dell’agricoltura del G7 a Siracusa

(AGENPARL) - Roma, 26 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 26 settembre 2024 Janusz Wojciechowski, Commissario europeo per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale, rappresenterà l’Unione europea alla riunione dei ministri dell’agricoltura del G7, che si tiene sotto la presidenza italiana a Siracusa il 26 e 28 settembre 2024

La prima giornata sarà incentrata su un forum per l’Africa, durante il quale il Commissario Wojciechowski metterà in evidenza il lavoro dell’Unione europea finalizzato a realizzare investimenti strategici e mirati per l’agricoltura e le comunità rurali in Africa, con particolare attenzione allo sviluppo di sistemi alimentari che garantiscano l’approvvigionamento continuo di alimenti sicuri, a prezzi accessibili, nutrienti ed ecosostenibili, migliorando nel contempo la qualità della vita di milioni di persone.

Nei giorni successivi, il 27 e 28 settembre, il Commissario Wojciechowski parteciperà a una serie di riunioni ministeriali multilaterali su una serie di temi, tra cui il ricambio generazionale e il ricorso a innovazioni scientifiche per sostenere gli agricoltori nella lotta ai cambiamenti climatici. Il Commissario terrà inoltre riunioni bilaterali con i suoi omologhi, tra cui ministri degli Stati Uniti, del Canada e del Regno Unito, nonché con il commissario per la politica agricola dell’Unione africana, Josefa Sacko.

L’ultimo giorno della riunione dei ministri dell’Agricoltura del G7, il Commissario Wojciechowski si unirà ai ministri per l’adozione di un comunicato congiunto, che sottolineerà l’impegno condiviso dei membri del G7 a promuovere lo sviluppo di comunità agricole resilienti, di una solida sicurezza alimentare e di sistemi alimentari sostenibili in tutto il mondo.

Infine, su richiesta del Commissario, è stata organizzata una visita presso l’azienda agricola mista biologica di Paolo e Concetto Scardaci a Noto, in contrada Grattaluri. La visita, organizzata in collaborazione con il sindaco di Noto, Corrado Figora, offrirà al Commissario Wojciechowski l’opportunità di rinnovare il suo impegno positivo con gli agricoltori italiani e di promuovere il loro fantastico lavoro, che ha altamente apprezzato e sostenuto nel corso del suo mandato.