FI, Ferrante vede segretari provinciali, sprint in vista chiusura tesseramento

Il Responsabile nazionale Adesioni di Forza Italia, il deputato e Sottosegretario al Mit Tullio Ferrante, insieme al Responsabile Organizzazione Francesco Battistoni, questa mattina ha incontrato i segretari provinciali e di grande città azzurri presso la sede del partito. Al centro dell’incontro lo sprint finale in vista della chiusura della campagna di tesseramento. Una grande mobilitazione che nei mesi scorsi ha già visto oltre 700 gazebo allestiti in tutta Italia e che troverà espressione nel weekend del 4, 5 e 6 ottobre quando Forza Italia tornerà nelle piazze per raccogliere nuove adesioni anche in vista della stagione congressuale, che prenderà il via nei prossimi mesi, con le assise cittadine chiamate ad eleggere i dirigenti locali del movimento azzurro. Alla luce dello straordinario successo dello scorso anno, con oltre 110mila iscritti, l’obiettivo – come indicato dal segretario nazionale Antonio Tajani – è quello di continuare a consolidare la fase di crescita del partito, che continua ad attrarre sempre più amministratori locali ed eletti, rafforzando la partecipazione dal basso e il radicamento nei territori di Forza Italia. L’obiettivo del 20% è a portata di mano.

