CS del 26 settembre 2024

(AGENPARL) - Roma, 26 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 26 settembre 2024 ASL BN: Controlli Gratuiti per il Consumo Sicuro dei Funghi presso l’Ispettorato Micologico del Dipartimento di Prevenzione

Con l’inizio della stagione di raccolta dei funghi, l’ASL Benevento invita tutti i raccoglitori, consumatori, rivenditori e ristoratori a fare uso dei servizi gratuiti offerti dall’Ispettorato Micologico, per garantire un consumo sicuro e responsabile di questo prezioso alimento.

Per i raccoglitori: Prima di consumare i funghi raccolti, è fondamentale sottoporli al controllo dei micologi esperti dell’ASL. Un esame accurato consentirà di identificare correttamente le specie, verificarne la commestibilità e fornire indicazioni sulle modalità sicure di consumo e conservazione. Al termine della verifica, verrà rilasciato un certificato ufficiale con i nomi scientifici delle specie identificate.

Per i consumatori: Acquistare solo funghi controllati e certificati dalla ASL è essenziale per la sicurezza alimentare. Verificate sempre che la cassetta dei funghi che acquistate esponga il cartellino attestante l’avvenuto controllo, garanzia di sicurezza e qualità.

Per i rivenditori: Chi vende funghi freschi deve essere abilitato dalla ASL, e i prodotti devono essere regolarmente controllati e certificati. I funghi conservati, come quelli secchi, congelati o sott’olio, devono essere acquistati esclusivamente da fornitori qualificati.

Per i ristoratori: E’ obbligatorio per chi gestisce attività di ristorazione che i funghi freschi siano certificati dall’ASL. È inoltre importante informare i clienti se vengono utilizzati funghi congelati, come previsto dalle normative vigenti.

“La sicurezza alimentare è una priorità assoluta per la nostra comunità; – Dichiara il direttore generale dell’ASL BN, Gennaro Volpe – il nostro Ispettorato Micologico è il servizio deputato a tutelare la sicurezza dei cittadini dai rischi connessi al consumo di funghi. Con D.G.R.C. 587/2018 la Regione Campania ha istituito la Rete Regionale degli Ispettorati Micologici (R.R.I.M.) individuando l’Ispettorato dell’Asl BN nodo centrale (HUB) della Rete e Laboratorio di II livello. Invitiamo chiunque consumi o adoperi i funghi per preparazioni culinarie a fare uso di questo servizio completamente gratuito a garanzia della commestibilità e della sicurezza sulle nostre tavole.”

Dott.ssa R.Avenia