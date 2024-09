COMUNICATO – EVENTO PER RICORDARE GLI EROI DIMENTICATI DELL’OLOCAUSTO AL CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A NEW YORK

(AGENPARL) - Roma, 26 Settembre 2024

(AGENPARL) – mer 25 settembre 2024 EVENTO PER RICORDARE GLI EROI DIMENTICATI DELL’OLOCAUSTO AL CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A NEW YORK

L’Ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, ha ospitato oggi al Consolato Generale italiano a New York l’evento “Forgotten Heroes of the Holocaust”, per celebrare 60 diplomatici – tra cui 6 italiani – per il loro aiuto agli ebrei perseguitati dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale.

“Lo straordinario esempio di questi diplomatici, che hanno nascosto, protetto e messo in salvo gli ebrei perseguitati durante l’Olocausto, deve servire da lezione anche oggi, per rinnovare il nostro comune impegno a prevenire e combattere l’antisemitismo”, ha sottolineato l’Ambasciatrice nel suo intervento, ricordando i preoccupanti rigurgiti antisemiti manifestatisi dopo il 7 ottobre. Zappia ha inoltre aggiunto: “l’appuntamento di oggi si inserisce nel quadro del forte impegno dell’Italia contro ogni forma di antisemitismo, a livello nazionale e internazionale”.

L’evento al Consolato Generale è stato organizzato insieme al comitato promotore di un’iniziativa legislativa bipartisan, sostenuta da numerosi deputati e senatori statunitensi, volta a istituire una medaglia d’oro del Congresso americano per 60 diplomatici “Giusti fra le Nazioni”. Il disegno di legge, che era stato approvato a giugno dalla Camera, è stato adottato proprio ieri dal Senato americano per acclamazione. Tra i Giusti, figurano sei italiani: Guelfo Zamboni, Giorgio Perlasca, Papa Roncalli, Angelo Rotta, Gennaro Verolino e Filippo Bernardini.

All’iniziativa hanno partecipato l’Inviata Speciale USA per l’Antisemitismo, Amb. Deborah Lipstadt e uno dei due co-presidenti del Comitato promotore (Art Reidel), oltre a rappresentanti della comunità diplomatica, membri del New York City Council e della New York State Assembly, esponenti dell’associazionismo ebraico e di think tank.

Nel 2022 l’Italia ha adottato la Strategia nazionale per la lotta contro l’antisemitismo con suggerimenti operativi e proposte concrete a disposizione del Parlamento e di tutte le Amministrazioni dello Stato. Sono state inoltre adottate “Linee guida contro l’antisemitismo nella scuola”, mentre lo scorso anno è stata sottoscritta una Dichiarazione di intenti dal Ministro per lo Sport, il Ministro dell’Interno, il Coordinatore Nazionale antisemitismo e il Presidente della Federcalcio Italia per la lotta contro l’antisemitismo nel calcio. Esistono inoltre programmi di formazione sviluppati in collaborazione con lo Yad Vashem di Gerusalemme rivolti a giovani diplomatici, a magistrati e alle forze di polizia. Sul piano internazionale, l’Italia e altri 35 Paesi e Organizzazioni Internazionali hanno adottato le “Linee guida globali per contrastare l’antisemitismo”, approvate nel corso della riunione dei Coordinatori Nazionali per la lotta contro l’antisemitismo svoltasi a luglio a Buenos Aires, cui ha partecipato il Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo Gen. Pasquale Angelosanto.

[75575E43]

Ufficio Stampa / Press Office

Ambasciata d’Italia / Embassy of Italy

3000 Whitehaven Street NW

Washington, DC 20008

ambwashingtondc.esteri.it