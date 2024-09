(AGENPARL) - Roma, 26 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 26 settembre 2024 INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE “cid:image001.png@01D84F3F.B53AC050” * MERGEFORMATINET

Comando Provinciale Carabinieri di Benevento

NOTA: Per la divulgazione.

Comunicato Stampa

CERRETO SANNITA. 4 LAVORATORI ASSUNTI “IN NERO” IMPRENDITORE EDILE DENUNCIATO E SANZIONATO.

Nel corso dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché al contrasto del lavoro irregolare, i Carabinieri della Stazione di Cerreto Sannita e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Benevento, nella mattinata di oggi, hanno sanzionato e denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un imprenditore sannita per aver impiegato lavoratori “in nero”.I militari hanno condotto una serie di ispezioni riscontrando che in un cantiere edile operavano 4 lavoratori non in regola perché non assunti e non formati per quanto attiene le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro. L’imprenditore è stato sanzionato sia penalmente che amministrativamente per un totale di euro 14.000 con conseguente sospensione dell’attività imprenditoriale.

L’attività di vigilanza e controllo da parte del Comando Provinciale Carabinieri di Benevento, in stretta sinergia con il locale Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, è sempre attenta e continua anche nel settore dell’edilizia pubblica e privata.

La persona coinvolta è da ritenersi sottoposta alle indagini e pertanto presunta innocente fino a sentenza definitiva.

Benevento, TIME @ “dddd d MMMM yyyy” giovedì 26 settembre 2024