(AGENPARL) – mer 25 settembre 2024 SCUOLA: DALLA CHIESA (FI), “BENE VALDITARA, TORNA LA SCUOLA DEL MERITO E DEI VALORI “

“Esprimo grande condivisione per il percorso intrapreso dal Ministro Valditara e per le novità introdotte dal DDL Scuola alle quali Forza Italia ha dato sostegno e contributo come sempre importanti. Torna la scuola del merito e dei valori, in particolar modo nei passaggi della normativa che rivedono la disciplina del voto in condotta e il sistema di valutazione degli alunni nella scuola primaria. La scuola torna ad essere il luogo della cultura, della formazione di qualità e della convivenza sociale, nonché del rispetto dei docenti, condizione imprescindibile per riportare un clima di fiducia e serenità nei rapporti tra insegnanti e studenti. Il futuro del Paese si costruisce a scuola, mattone dopo mattone, e con questa provvedimento avremo sicuramente una scuola migliore”. Così in una nota l’On. Rita Dalla Chiesa (Forza Italia), vice presidente dei deputati azzurri.

