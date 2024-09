CS Pulizia dei presidi idraulici a Pn

(AGENPARL) - Roma, 25 Settembre 2024

25 settembre 2024 Comunicato Stampa

Pulizia dei presidi idraulici

Pordenone, 25/09/2024

Nei giorni scorsi il gruppo pordenonese di volontari della Protezione Civile e alcune ditte specializzate, coordinati dagli uffici comunali di Difesa del suolo e Protezione Civile, hanno effettuato la periodica pulizia dei presidi idraulici dell’intera città. Pordenone infatti, essendo solcata da una fitta rete di canali e rogge, necessita di costante manutenzione e controllo dei presidi idraulici. Tale controllo viene effettuato regolarmente, non soltanto prima dell’arrivo di perturbazioni che determinano le allerte meteo come quelle dei giorni scorsi, e dove necessario prevede la rimozione di foglie, detriti e ramaglie che possono intasare lo scorrimento dell’acqua, causando un innalzamento del livello di quest’ultima.

«Tra i presidi idraulici – spiega l’assessore alla Difesa del suolo Mattia Tirelli – vi sono tutte le infrastrutture realizzate per arginare i fenomeni di rischio idrogeologico: griglie, pompe idrauliche come quelle presenti a Vallenoncello e impianti idrovori. Quello effettuato è un lavoro silenzioso ma determinante che garantisce la sicurezza dei cittadini, delle strade e delle abitazioni, ancor più importante se contestualizzato con i drammatici eventi recenti causati dal maltempo in Emilia Romagna».

La pulizia ha riguardato i presidi, le griglie e gli sbarramenti di tutta la città, dal parco San Valentino, al San Carlo, dal laghetto San Giorgio a via Prasecco e a via Fornace, per citarne solo alcuni.

