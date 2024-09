(AGENPARL) - Roma, 24 Settembre 2024

Nasce “Cia Workspace”. La presentazione al G7 Agricoltura con XFarm

La super app tecnologica trasferisce sullo smartphone tutta la gestione aziendale

Roma, 24 set – Si chiama “Cia Workspace” ed è la super app per smartphone e tablet che

permetterà agli agricoltori associati di avere la propria azienda sempre a portata di mano,

monitorando e gestendo gli interventi sui campi grazie all’innovazione e alle nuove tecnologie.

Frutto della partnership con XFarm, leader dell’agritech, e presto disponibile per tutti, è stata

presentata da Cia-Agricoltori Italiani in occasione del G7 e Divinazione Expo 24, con un ciclo di

workshop dedicati nello spazio confederale a Riva Nazario Sauro.

L’obiettivo comune è quello di sostenere e guidare i produttori italiani nel processo di

transizione digitale, fornendo strumenti e servizi utili a migliorare la produttività, ridurre l’impatto

ambientale e rispondere alle sfide del cambiamento climatico.

Dall’utilizzo delle immagini satellitari per seguire in tempo reale tutto il ciclo colturale e

agire subito nelle aree in stress alla programmazione delle attività in tandem con le variazioni

meteo, dalle concimazioni più equilibrate con l’analisi del suolo e del fabbisogno nutrizionale al

riconoscimento delle malattie delle piante con una semplice scansione, sarà tutto a portata di

cellulare.

“Vogliamo offrire alle imprese agricole strumenti semplici e accessibili tramite smartphone